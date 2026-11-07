В Малайзии король султан Ибрагим Султан Искандар заявил, что условное королевское помилование бывшего премьер-министра Наджиба Разака, позволяющее ему отбывать оставшуюся часть наказания под домашним арестом, является ясным и не допускает двусмысленного толкования. По словам монарха, оспаривание этого решения будет означать неповиновение его указу.

Как сообщает Channel NewsAsia, султан Ибрагим отметил, что помилование не касается других дел Разака, а все установленные им условия уже выполнены. Он также подчеркнул, что право на помилование является королевской прерогативой в соответствии со статьей 42 Федеральной конституции Малайзии.

Позиция Палаты генерального прокурора

Заявление короля прозвучало на следующий день после того, как Палата генерального прокурора Малайзии (AGC) призвала временно приостановить перевод Разака под домашний арест. Ведомство указало на необходимость юридически разъяснить порядок исполнения помилования и его влияние на другой приговор бывшему главе правительства.

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В AGC заявили, что после уплаты Разаком штрафа в размере 50 млн малайзийских ринггитов возможны два толкования решения: либо он должен отбывать наказание под домашним арестом до 23 августа 2028 года, либо его срок следует считать завершенным. Это влияет на начало 15-летнего тюремного заключения по делу 1Malaysia Development Berhad, которое, согласно судебному решению, должно начаться после завершения наказания по делу SRC International.

Позиция адвокатов

Адвокаты Разака отвергли позицию AGC, заявив, что после уплаты штрафа нет законных оснований удерживать их клиента в тюрьме Каджанг. Они также сообщили, что Высокий суд выдал заверенные предписания, позволяющие освободить экс-премьера из тюрьмы после уплаты штрафа.

Наджиб Разак находится в тюрьме с 2022 года после осуждения за присвоение 42 млн ринггитов по делу SRC International — бывшей дочерней структуры 1MDB. В 2024 году Совет по помилованиям Малайзии сократил его 12-летний срок до шести лет, а штраф — с 210 млн до 50 млн ринггитов. В сентябре султан Ибрагим предоставил Разаку условное помилование, а штраф был уплачен в пятницу после кампании по сбору средств, организованной сторонниками политика.

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