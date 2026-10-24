Король Салман бин Абдулазиз Аль Сауд выразил соболезнования генерал-губернатору Канады Луизе Арбур в связи с жертвами пожара на базе Канадских вооруженных сил в Альберте. Он также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Соболезнования семьям погибших

Как сообщает Asharq Al-Awsat, в послании король передал глубокие соболезнования генерал-губернатору, семьям погибших и народу Канады. В сообщении упоминаются погибшие и пострадавшие в результате пожара на военной базе в канадской провинции Альберта.

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Послание наследного принца

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман бин Абдулазиз Аль Сауд также направил Луизе Арбур послание с соболезнованиями. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления. Отдельное послание с соболезнованиями наследный принц направил премьер-министру Канады Марку Карни.

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