Король официально открыл новую штаб-квартиру Национальных киберсил в Самлсбери, графство Ланкашир, в Великобритании. Комплекс Ribble House должен усилить кибернетические возможности страны, а также поддержать занятость, развитие навыков и экономический рост на северо-западе Англии, сообщает Министерство обороны Великобритании.

Партнёрство разведки и обороны

Национальные киберсилы объединяют Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), Министерство обороны, Секретную разведывательную службу MI6 и Лабораторию оборонной науки и технологий Dstl. Структура проводит кибероперации для поддержки военных, противодействия государственным угрозам, а также срыва деятельности террористов, преступников и лиц, совершающих сексуальные преступления против детей в интернете.

Во время визита король встретился с руководителями партнёрских учреждений, в частности с директором GCHQ Энн Кист-Батлер и командующим Командованием кибернетических и специальных операций генералом сэром Робом Магоуэном. Он также пообщался с сотрудниками, которые уже работают в новом здании, среди которых местные новобранцы и участники программы прямого набора в Вооружённые силы в киберсфере.

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Подготовка кадров

В ведомстве отметили, что Национальные киберсилы работают в режиме секретности и обычно не раскрывают подробности операций, поскольку это могло бы снизить их эффективность и помочь противникам усилить защиту.

Накануне открытия Ribble House оборонное ведомство и его партнёры инвестировали в подготовку кадров в регионе. Введённая в 2025 году программа Digital and Cyber Bursary охватывает 500 студентов местных колледжей и предусматривает обучение и получение квалификаций в сфере цифровых технологий и кибербезопасности.

По словам Энн Кист-Батлер, новая штаб-квартира должна способствовать развитию кибернетического коридора на северо-западе Англии, созданию рабочих мест, развитию навыков и инноваций. Генерал Роб Магоуэн назвал открытие объекта важным этапом в укреплении возможностей Великобритании противодействовать угрозам в киберпространстве.

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