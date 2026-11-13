В Южной Корее 19 ноября королевские дворцы, гробницы и другие объекты культурного наследия, находящиеся в ведении Службы культурного наследия Кореи, откроются на час позже в день ежегодного вступительного экзамена Suneung. Посетителей начнут впускать с 10:00 вместо обычных 9:00, чтобы сократить транспортные заторы и помочь абитуриентам вовремя добраться до мест проведения экзамена.

Об этом сообщает Korea Herald со ссылкой на Центр королевских дворцов и гробниц. Изменение коснется дворцов Кёнбоккун, Чхандоккун, Чхангёнгун и Токсугун в Сеуле, святилища Чонмё, алтаря Сачжикдан, а также королевских гробниц и ряда других объектов культурного наследия.

Изменения в работе дворцов

В Кёнбоккуне все входы, которые обычно открываются в 8:00, включая Кванхвамун, Хёпсонмун и Ёнсонмун, будут работать с 10:00. Экскурсии по Кёнбоккуну и святилищу Чхильгун начнутся в 10:10.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В Чхандоккуне отменят бесплатную корейскоязычную экскурсию по дворцовым зданиям, запланированную на 9:30, а также китайскоязычную экскурсию в 10:00. Посещение заднего сада дворца будет начинаться в 10:30 вместо 10:00.

Экскурсии и бесплатный вход

В Чхангёнгуне не состоится корейскоязычная экскурсия в 9:30. Экскурсии по Сокчоджону во дворце Токсугун будут начинаться в 10:30. Ворота Суннемун, Чунмёнджон и маршрут «Путь короля Коджона» также откроются в 10:00.

Четыре главных дворца — Кёнбоккун, Чхандоккун, Чхангёнгун и Токсугун, а также святилище Чонмё и королевские гробницы династии Чосон до воскресенья принимают посетителей бесплатно в рамках фестиваля Korea Grand Festival.

Читай нас в