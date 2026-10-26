В Девонпорте, Австралия, коронерское расследование гибели шестерых детей в начальной школе Hillcrest планирует привлечь американского планетолога и аэрокосмического инженера Ральфа Лоренца. Он может предоставить заключение о природе пылевых вихрей, сообщает ABC News.

Возможная экспертиза

Адвокат, помогающая коронеру, Мари Нортон сообщила суду, что рассматривает возможность привлечения Лоренца в качестве эксперта. По ее словам, ученый более двух десятилетий изучает пылевые вихри, в том числе поля давления и ветра в земных условиях, а также их воздействие на космические аппараты NASA на Марсе.

Лоренца еще формально не привлекли к расследованию. В то же время по итогам предварительных обсуждений он может высказать мнение о перепадах давления, воздействии вихря и взаимодействии пылевого вихря с конструкцией надувного замка. Коронер Оливия Мактаггарт заявила, что такая экспертиза может помочь установить обстоятельства гибели детей.

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Испытания отложили

Шестеро учеников Hillcrest Primary School погибли, еще трое получили тяжелые травмы 16 декабря 2021 года. Во время школьного праздника в конце года сильный порыв ветра или пылевой вихрь поднял надувной замок в воздух и перенес его через школьное поле.

Дополнительные испытания, предложенные экспертом по строительной инженерии, отложили. Они предполагали повторное надувание замка, чтобы проверить, что могло бы произойти при другом способе его крепления к земле, а также нуждаются ли действующие австралийские стандарты безопасности в обновлении. Тестирование проведут после получения заключения Лоренца, поскольку оно может повлиять на его методологию.

Слушания в Девонпорте возобновятся 3 ноября. Суд должен заслушать детектива, находившегося на месте происшествия, работника, помогавшего устанавливать и эксплуатировать надувные конструкции, IT-эксперта и медицинских свидетелей.

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