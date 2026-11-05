Председатель Европейского совета Антониу Кошта предложил сузить действие спорного корпоративного сбора CORE до компаний с годовым оборотом свыше €750 млн. Согласно этому предложению, для таких предприятий будет действовать сбор в размере 0,05% вместо фиксированной суммы, сообщает Politico со ссылкой на двух дипломатов, осведомленных о переговорах.

Изменения в корпоративном сборе

В прошлом году Европейская комиссия предложила CORE как фиксированный платеж для компаний с годовым оборотом свыше €100 млн. Новый вариант обсуждался во время двусторонних встреч руководителя кабинета Кошты Педру Лурти с правительствами стран ЕС.

По оценке дипломатов, изменения могут ослабить возражения группы государств во главе с Германией. Эти страны считали предыдущую схему угрозой для конкурентоспособности и дополнительным бременем для среднего бизнеса. В то же время собеседники Politico сомневаются, что уступок будет достаточно для поддержки нового сбора.

Франция настаивает на введении новых налогов, которые могли бы сократить взносы государств в бюджет ЕС. Команда Кошты, по данным дипломатов, не планирует снижать оценку поступлений от прошлогоднего налогового предложения Еврокомиссии, предусматривавшего €65 млрд ежегодно.

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Другие возможные поступления

Среди других идей — увеличить на 25 центов за килограмм взносы за несобранные пластиковые и электронные отходы, которые поступают непосредственно в бюджет ЕС. Также предлагается увеличить с 75% до 100% долю поступлений от налога на углеродный импорт, направляемую в бюджет блока.

Дипломаты также рассматривают возможные сборы с криптокомпаний и национальных аукционов радиочастот. Для стран, которые особенно ощутят влияние новых правил, Педру Лурти предложил постепенно вводить налоги на табачные изделия и предприятия-загрязнители в рамках Системы торговли выбросами.

Кошта должен представить новый переговорный документ 21 ноября перед специальным саммитом на следующей неделе. По данным дипломатов, команда председателя Евросовета также сигнализировала о возможном дальнейшем сокращении бюджета, которое может затронуть региональное финансирование, тогда как сокращение субсидий фермерам считают менее вероятным.

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