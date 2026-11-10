Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отправился в Вашингтон, США, где должен встретиться с министром войны Питом Хегсетом. Стороны планируют обсудить постоянную базу американских войск в Польше, сервисное обслуживание ракет для систем Patriot и сотрудничество оборонной промышленности, сообщает Polsat News.

Пересмотр присутствия США в Европе

Косиняк-Камыш заявил, что его визит предшествует завершению пересмотра американского военного присутствия в Европе. По словам польского министра, этот момент может стать возможностью для принятия важных для Польши решений.

В социальных сетях он назвал приоритетами переговоров постоянную базу войск США в Польше, сервис ракет для систем Patriot и развитие сотрудничества оборонных отраслей. Встреча с Хегсетом должна состояться в Пентагоне.

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База войск США как приоритет

Заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая ранее заявила, что вопрос строительства постоянной базы американских войск в Польше является одним из приоритетов правительства в отношениях с Вашингтоном.

По её оценке, решение по базе становится ближе, поскольку США приближаются к завершению стратегического пересмотра формата своего военного присутствия в Европе. Поездку Косиняка-Камыша анонсировали в течение нескольких недель. Предыдущую встречу, запланированную на сентябрь, отменили в последний момент из-за визита лидера Китая в США.

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