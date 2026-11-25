Космическая компания SpaceX пообещала пожертвовать одну акцию класса A на каждый активный счет Trump Accounts в США. Генеральный директор компании Илон Маск также лично пожертвует по одной акции на каждый такой счет. Об этом CNBC сообщило 25 ноября.

Акции для счетов

В заявлении SpaceX отметила, что строит инфраструктуру будущего и работает над тем, чтобы сделать жизнь многопланетной. Компания заявила, что считает право собственности на компанию, создающую такие системы, важным для следующего поколения американцев в долгосрочной перспективе.

Операционный директор SpaceX Гвинн Шотвелл также согласилась в июле лично передать на счета Trump Accounts более 2 млн акций SpaceX.

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Условия программы

Trump Accounts, также известные как счета 530A, доступны детям в США младше 18 лет, имеющим номер социального страхования. Родители, опекуны, бабушки и дедушки, а также другие лица могут в совокупности вносить до 5 тыс. долларов в год на каждого ребенка из средств после уплаты налогов — до года, предшествующего достижению бенефициаром 18 лет. После 2027 года этот лимит будет индексироваться в соответствии с инфляцией.

По данным CNBC, с момента запуска программы 4 июля семьи и друзья в совокупности внесли на такие счета более 1 млрд долларов, а общий объем депозитов превысил 9 млрд долларов. Дети, родившиеся в 2025–2028 годах, могут получить единовременный взнос в размере 1 тыс. долларов от Министерства финансов США. Другие средства также могут быть доступны в зависимости от определенных критериев.

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