В США Космические силы рассматривают создание группировки из 12–13 дополнительных спутников, которые должны обеспечить обмен данными между несовместимыми военными системами лазерной связи. По данным Breaking Defense, общая стоимость доработки архитектуры может достичь $1 млрд.

Новые аппараты, известные как Space Exchange Points или спутники-переводчики, должны соединить магистральную сеть Space Data Network Backbone, которую SpaceX строит для Космических сил, со спутниками предупреждения о ракетном нападении и слежения за ракетами. По оценкам источников издания, один такой спутник может стоить $12–14 млн, поэтому стоимость самих аппаратов превысит $100 млн.

Несовместимые лазерные терминалы

Проблема связана с различными техническими стандартами оптических терминалов связи. SpaceX использует собственные лазерные терминалы Plaser на спутниках SDN Backbone, которые, по данным источников издания, не могут напрямую обмениваться данными с терминалами спутников Агентства космического развития США (SDA) и Командования космических систем США (SSC). В то же время терминалы SDA и SSC также несовместимы между собой.

SDN Backbone должна стать центральным уровнем передачи данных в будущей космической сети SDN, которая должна объединить сенсоры и системы поражения. Космические силы планируют вывести ее операционный прототип на орбиту до 2027 года. В мае SpaceX получила контракт на $2,29 млрд для ускорения разработки сети в рамках американской инициативы противоракетной обороны Golden Dome.

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Прототипы спутников-переводчиков

13 августа SSC начало программу Space Exchange Points, заключив контракты по $12 млн с пятью компаниями: Amazon LEO for Government, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rocket Lab и York Space Systems. Они должны создать прототипы специализированных аппаратов, которые будут работать как орбитальные маршрутизаторы между различными государственными спутниковыми системами и SDN Backbone.

Представитель SSC сообщил, что прототипы оптических терминалов Enterprise Space Terminal разрабатываются для оснащения будущих спутников-переводчиков. Поставщики планируют продемонстрировать подключение своих аппаратов и систем командования и управления к архитектуре SDN в следующем календарном году.

Один из вариантов предусматривает установку на SEP терминалов стандартов SDA и SSC, а также программного обеспечения для передачи данных в систему SpaceX. Другой вариант — применение новой версии стандарта SDA v4.0.0, которая потенциально может обеспечить прямую оптическую связь между спутниками на низкой и средней околоземных орбитах. Однако этот стандарт еще не был законтрактован ни для одной из действующих серий спутников SDA.

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