В США Космические силы в партнерстве с офисом Пентагона, координирующим инициативу Golden Dome, выбрали компанию Viasat для создания Центра миссионных операций для сети Space Data Network Backbone. Компания получила контракт с неопределенными объемами поставок и предельной стоимостью до 450 млн долларов, сообщает Breaking Defense.

Центр координации спутниковых данных

Viasat должна спроектировать, развернуть и масштабировать Центр миссионных операций. Компания также будет партнером по интеграции сети и миссионных систем, пока Командование космических систем США будет расширять экосистему с открытой архитектурой с участием нескольких поставщиков космического сегмента.

Центр должен стать главным координационным узлом Space Data Network Backbone. Это группировка спутников на низкой околоземной орбите, которую создает SpaceX для обеспечения высокоскоростной связи с низкой задержкой. Сеть призвана соединить различные военные, а впоследствии и коммерческие спутники связи и сенсоры с лицами, принимающими решения, и платформами вооружения.

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Маршрутизация по приоритетам миссии

Одной из ближайших задач сети является поддержка американской инициативы противоракетной обороны Golden Dome. Центр должен обеспечивать координацию передачи данных между спутниковыми группировками на разных орбитах и наземными станциями. Это позволит автоматически перенаправлять данные между различными системами в случае перегрузки пропускной способности или глушения противником.

По данным Командования космических систем, Центр миссионных операций объединит интеграцию миссий, сетевые операции и управление передачей данных в многопоставщицкой архитектуре. Среди определенных функций — интеграция различных спутниковых систем в единую коммуникационную сеть, поддержка высокоскоростных, защищенных от кибератак каналов связи для воздушных, наземных, морских и космических пользователей, а также маршрутизация данных в реальном времени в соответствии с приоритетами миссии.

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