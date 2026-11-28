Коста-Рика отказала во въезде специальной докладчице ООН по правам человека на оккупированных палестинских территориях Франческе Альбанезе. Ее остановили в международном аэропорту Хуан Сантамария недалеко от столицы Сан-Хосе, а основанием для решения власти назвали соображения национальной безопасности.

Как сообщает The National, Альбанезе прибыла в страну, чтобы получить звание почетного доктора государственного Университета Коста-Рики. Миграционная служба заявила, что действовала после получения предупреждения и в соответствии с мерами национальной безопасности.

Реакция ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк выразил глубокую обеспокоенность решением властей Коста-Рики и призвал их пересмотреть его. Управление ООН по правам человека также сообщило, что Альбанезе не разрешили въехать в страну именно со ссылкой на основания безопасности.

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Альбанезе заявила, что сотрудники миграционной полиции не выпускали ее из аэропорта, несмотря на решение Конституционного суда, позволявшее ей поехать в отель. Позже ее перевели в отель неподалеку от аэропорта. По данным издания, в субботу она должна была отправиться в Мексику.

Позиции сторон

Франческа Альбанезе — итальянский юрист и независимая экспертка ООН, назначенная для расследования и подготовки докладов о предполагаемых нарушениях прав человека. Она публично критиковала действия Израиля во время военной кампании в Газе. В июле 2025 года США ввели против нее санкции из-за ее связей с Международным уголовным судом, отмечает The National.

Альбанезе отвергла обвинения, связывающие ее с терроризмом, и выразила надежду, что Коста-Рика изменит свое решение. Посол Израиля в ООН Дэнни Данон, в свою очередь, одобрил отказ во въезде.

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