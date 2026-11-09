Хамзат Чимаев проведет главный поединок турнира RAF Abu Dhabi в Абу-Даби, ОАЭ, против бывшего чемпиона UFC в среднем весе Криса Вайдмана. Колби Ковингтон, который должен был стать соперником Чимаева, снялся из-за травмы, сообщает The National.

Новый титульный поединок

Изначально Чимаев должен был встретиться с Ковингтоном в борьбе за титул Cruiserweight Crossover Championship, принадлежащий американцу. После замены соперника Чимаев и Вайдман будут бороться за пояс RAF Light Heavyweight Crossover Championship.

Турнир пройдет на арене Etihad Arena и станет дебютом RAF wrestling на Ближнем Востоке. Среди других заявленных участников — Арман Царукян, Умар Нурмагомедов, Мераб Двалишвили, Джулианна Пенья, а также пятикратные чемпионы мира Кайл Дейк и Кайл Снайдер.

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Опыт Чимаева и Вайдмана

32-летний Чимаев имеет безупречный рекорд в борьбе — 27 побед в 27 матчах. Три его последних выступления состоялись под эгидой RAF, а в предыдущем поединке он победил Робби Лоулера техническим преимуществом со счетом 11:0.

Вайдману 42 года. В 2013 году он победил Андерсона Силву, прервав рекордное чемпионское правление бразильца в среднем весе UFC, а затем трижды защитил титул. Американец завершил профессиональную карьеру в ММА в январе 2025 года. В RAF он выступал один раз и проиграл Ковингтону на турнире RAF 9 в мае.

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