Руководство Коммунистической партии Китая на этой неделе провело в Пекине четырехдневное закрытое заседание, посвященное строгому партийному руководству и внутренней дисциплине. Генеральный секретарь КПК и глава государства Си Цзиньпин дал понять, что антикоррупционная кампания будет углубляться, а от чиновников всех уровней потребуют большей лояльности и инициативности, сообщает Deutsche Welle.

В пресс-релизе, опубликованном в четверг, комитет обнародовал резолюцию, в которой руководство партии и Си Цзиньпина похвалили за «огромное политическое мужество и сильное чувство ответственности» в противодействии коррупции и ослаблению партийного управления. В документе подчеркнули необходимость последовательно усиливать всеобъемлющее и строгое партийное руководство.

Курс на лояльность

Ранее Си Цзиньпин заявлял о необходимости выявлять и устранять из политической системы «двуличных функционеров». В речи, опубликованной в середине октября партийным журналом Qiushi, он говорил о чиновниках, которые декларируют преданность центральному руководству, но действуют вопреки его указаниям и руководствуются собственными целями. Таких людей китайский лидер назвал «политическими оппортунистами».

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Глава Института Китая Лау при Королевском колледже Лондона Керри Браун считает, что Си стремится минимизировать потенциальные источники нестабильности на фоне международной напряженности и экономических трудностей в Китае. По его словам, усиление давления на партийный аппарат может подавить инициативу чиновников и отразиться не только на партии, но и на армии.

Вопрос преемника

Политолог Национального университета Сингапура Чонг Джа Иан отметил, что чиновники при правлении Си имеют ограниченное пространство для самостоятельных решений. По его мнению, требование проявлять инициативу касается прежде всего выполнения конкретных задач, а не возможности ставить под сомнение определенный руководством курс.

Заседание не дало ответа на вопрос о возможном преемнике 73-летнего Си Цзиньпина. Аналитики, опрошенные Deutsche Welle, считают проблему преемственности одним из факторов усиления курса на внутреннюю стабильность. После изменений 2018 года, отменивших ограничения сроков пребывания на должностях государственных и партийных лидеров, Си, по оценке DW, вероятно, может быть вновь утвержден генеральным секретарем следующей осенью и оставаться на этом посту до 2032 года.

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