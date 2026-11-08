В Польше футбольный клуб «Краковия» прекратил сотрудничество с главным тренером Бартошем Гжелаком. О решении краковского клуба сообщает Interia Sport. По данным издания, решение было принято после поражения команды от «Вислы» Краков в краковском дерби.

Официальное сообщение клуба

Правление KS Cracovia S.A. сообщило, что приняло решение завершить сотрудничество с Гжелаком. В официальном заявлении клуб пожелал тренеру успехов в дальнейшей профессиональной карьере.

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В «Краковии» отметили, что новый тренер первой команды будет представлен в ближайшее время.

Результаты команды

По данным Interia Sport, 48-летний Гжелак покидает «Краковию», имея с командой лишь три победы в официальных матчах. Издание пишет, что результаты клуба не удовлетворяли руководство, а возможное увольнение тренера обсуждалось как минимум несколько недель. Interia Sport также отмечает, что команда борется за сохранение места в лиге.

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