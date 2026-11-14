Страны, которые больше всего страдают от туберкулеза, противостоят этой инфекции, несмотря на опасения, связанные со значительными сокращениями. Об этом сообщает Der Spiegel.

Более миллиона смертей ежегодно

Der Spiegel называет туберкулез самой смертоносной инфекционной болезнью в мире. По данным издания, ежегодно от него умирает более миллиона человек. Материал посвящен усилиям по противодействию этому заболеванию.

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Издание отмечает, что из-за значительных сокращений возникли опасения относительно наихудшего сценария в борьбе с заболеванием. В то же время государства, особенно сильно пораженные туберкулезом, противостоят этой угрозе.

Данные по Европе

В Европе в 2025 году туберкулезом заболели примерно 180 тысяч человек. Der Spiegel приводит эту региональную оценку вместе с данными о глобальной смертности от инфекции. В заголовке публикации издание ставит вопрос, удастся ли приложить масштабные усилия в борьбе с болезнью. Публикация датирована 14 ноября 2026 года.

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