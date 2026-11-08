В Бахрейне министры транспорта шести государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива подписали соглашение о дальнейшем продвижении проекта совместной железнодорожной сети протяженностью около 2100 километров. Она должна соединить Кувейт на севере с Оманом на юге.

Документ подписали во время встречи во дворце Аль-Захир. Как сообщает The National, проект впервые предложили более десяти лет назад. Его цель — расширить возможности для торговли, инвестиций и поездок между странами региона.

Правовая и регуляторная подготовка

Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна шейх Абдулла бин Ахмед Аль Халифа назвал договоренность важным этапом для углубления транспортного взаимодействия стран Залива. По его словам, соглашение является необходимым шагом к завершению правовой и регуляторной работы, необходимой для дальнейшего продвижения проекта.

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Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива Джасем Альбудайви заявил, что соглашение является важным шагом к усилению интеграции в транспортном секторе. Оно предусматривает создание единой сети, которая охватит все государства объединения.

Существующие и запланированные сообщения

Объединенные Арабские Эмираты уже запустили национальную железнодорожную сеть. Оман развивает трансграничное сообщение с ОАЭ через 238-километровый проект Hafeet Rail, который должен соединить портовый город Сохар с Абу-Даби через Аль-Бурайми и Аль-Айн. Пробная эксплуатация этой линии ожидается в 2027 году.

Интеграция Бахрейна в региональную сеть зависит от запланированного мостового перехода имени короля Хамада, который должен соединить страну с Саудовской Аравией. Новое постоянное сообщение планируют приспособить для автомобильного и железнодорожного движения. Бахрейнский министр также связал необходимость альтернативных сухопутных маршрутов со сложностями судоходства через Ормузский пролив, которые повлияли на заходы судов в порт Халифа бин Салман.

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