Страны Персидского залива сообщили о перехвате ракет и беспилотников, запущенных Ираном и его союзниками-хуситами из Йемена, после удара США по пусковой позиции Корпуса стражей исламской революции на иранском острове Кешм. Об этом сообщает Cyprus Mail.

По словам неназванного американского военного чиновника, 17 ноября американские истребители нанесли удар по ракетной пусковой позиции на Кешме, расположенном в Ормузском проливе. Чиновник заявил, что это стало ответом на иранские атаки против американских военных и объектов. Иранские СМИ со ссылкой на иранского чиновника сообщили, что инфраструктура в результате удара не пострадала.

Атаки на страны Залива

Иранская армия заявила об ударе по американским объектам для беспилотников и ракет на базе Али-аль-Салем в Кувейте. Кувейтские власти до этого сообщали, что его противовоздушная оборона отражает атаки дронов. Это была первая атака Ирана на страну с сентября.

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Бахрейн заявил, что в третий раз за неделю перехватил иранские воздушные цели, и обвинил Тегеран в систематических враждебных действиях против королевства, где базируется Пятый флот ВМС США. В то же время коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила об уничтожении крылатой ракеты, которую хуситы запустили в направлении Эр-Рияда.

Дипломатические контакты и судоходство

Катарские и иранские чиновники провели переговоры, направленные на сближение позиций относительно завершения войны, которая, по данным издания, началась после ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также посетил Оман, где обсуждались безопасность морских маршрутов и бесперебойность мирового судоходства и торговли.

Ормузский пролив, через который до войны транспортировали приблизительно пятую часть мировых энергоресурсов, сейчас частично заблокирован Ираном. Арагчи заявил, что проинформировал султана Омана Хайсама бен Тарика об иранской дипломатической инициативе по прекращению войны. Тем временем из-за усиления нападений на танкеры экипаж судна для перевозки сжиженного газа 17 ноября покинул его возле оманского Хасаба.

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