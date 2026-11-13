В России, государстве-агрессоре, Кремль готовит законопроект о патриотическом воспитании и гражданском образовании, который должен установить иерархию «традиционных ценностей». Об этом заявил руководитель департамента мониторинга и анализа социальных процессов администрации президента РФ Александр Харичев, сообщает Meduza.

Патриотизм как основа иерархии

По словам Харичева, ядром новой системы признают «ценности суверенитета»: патриотизм, преемственность поколений и ответственность за судьбу родины. Он подчеркнул, что блок ценностей, связанных с патриотизмом, будет фундаментальным в этой иерархии.

Чиновник сообщил о подготовке документа на сессии «Ценности будущего: от определения к актуализации» во время симпозиума «Создавая будущее». По его словам, законопроект почти готов и в ближайшее время будет внесен в Государственную думу РФ.

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Перечень из указа 2022 года

Перечень «традиционных ценностей» содержится в указе президента РФ от ноября 2022 года. В нем в таком порядке названы жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу.

В перечень также внесены высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимное уважение, историческая память, преемственность поколений и единство народов России.

В ноябре 2026 года профильный комитет Госдумы РФ одобрил законопроект о штрафах за дискредитацию «традиционных ценностей». Документ предусматривает административную ответственность за распространение материалов, которые, согласно его формулировке, дискредитируют традиционные духовно-нравственные ценности или пропагандируют их отрицание. Авторы законопроекта отмечали, что штрафы для граждан будут касаться владельцев социальных сетей, а не пользователей.

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