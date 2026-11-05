Кремль государства-агрессора России отверг причастность к кибератакам на системы охлаждения супермаркетов в Европе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал предположения о возможной роли Москвы безосновательными и не подкрепленными доказательствами.

Атаки на системы охлаждения

В течение последних трех недель неизвестные хакеры получили удаленный доступ к системам охлаждения почти 100 магазинов как минимум в 11 странах, в частности в Бельгии, Швеции, Германии и Великобритании. Температуру в морозильных камерах повышали до 55 градусов Цельсия, из-за чего замороженные товары стоимостью миллионы евро были испорчены.

Чиновники ЕС назвали кибератаки преднамеренной попыткой нарушить работу европейской сети поставок продовольствия. В то же время они не возложили ответственность ни на одну страну или группировку.

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Подозрения в отношении пророссийских групп

Как сообщает The Moscow Times со ссылкой на BBC, публикации пророссийских хакерских группировок Noname057(16) и Z-Pentest Alliance с заявлениями об ответственности за атаки усилили предположения о возможной роли Москвы. В то же время некоторые аналитики ставили под сомнение причастность этих групп.

Исследователи киберугроз в комментарии Financial Times заявили, что с последними атаками с высокой вероятностью связана группировка, связанная с Россией. Они упомянули предыдущие взломы морозильных систем на нескольких военных базах США в августе. Министерство юстиции США также обвиняло пророссийскую хакерскую группировку в выведении из строя холодильных систем мясоперерабатывающего предприятия в Калифорнии в 2024 году.

Европейские авиакомпании также сталкиваются с ростом количества ложных сообщений о бомбах, из-за которых некоторые пассажирские самолеты совершали внеплановые или сопровождаемые посадки. Некоторые аналитики предполагают, что эти инциденты могут быть частью более широкой операции групп, связанных с Россией или Ираном.

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