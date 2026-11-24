Ледокол Береговой охраны США Storis завершил свой первый 133-дневный поход в Арктике и у Аляски. Судно, введенное в эксплуатацию в августе 2025 года, выполняло правоохранительные задачи, проводило учебные стрельбы и мониторинг. Об этом сообщает Defense News.

Капитан судна Кори Кернс заявил, что во время похода на борту тестировали беспилотники, в частности модели компаний Textron и Skyfront. Их проверяли в условиях сильного арктического холода, а также оценивали возможность применения для навигации во льдах. По словам Кернса, дроны помогали экипажу видеть лед на большем расстоянии и удерживать судно в заданном районе.

Заправка и правоохранительные операции

Storis, переоборудованный из коммерческого ледокольного судна Aiviq, имеет грузовые помещения для контейнеров и несколько кранов. Кернс отметил, что это позволяет перевозить дополнительное оборудование и обеспечивать экспедиционную логистику.

Экипаж также провел имитацию заправки корабля Береговой охраны Stratton в Северном Ледовитом океане 6 октября 2026 года. Капитан считает, что при необходимости Storis мог бы дозаправить корабль ВМС США, в частности эсминец, позволив ему дольше оставаться в Арктике. При этом он подчеркнул, что такая функция вряд ли станет регулярной задачей судна.

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Во время пятимесячного развертывания ледокол также выполнил первую за более чем два десятилетия правоохранительную миссию полярного ледокола. Экипаж инспектировал рыболовные суда в Беринговом море и совместно с Управлением правоохранительной деятельности Национального управления океанических и атмосферных исследований США проверил рыбоперерабатывающее предприятие.

Мониторинг китайских судов

По данным Береговой охраны, Storis потратил около 300 часов на мониторинг четырех китайских исследовательских судов в Арктике. Как заявил Кернс, эти суда не регистрировали запланированную деятельность в США, в отличие от других государств в районе исключительной экономической зоны Аляски.

Кернс также сообщил, что во время более короткого выхода в море предыдущим летом выявилась проблема с отсутствием на Storis штатного военного оборудования управления и связи. После этого на судне улучшили средства военной связи, хотя его систему командования и управления еще необходимо доработать.

По словам капитана, успешное арктическое развертывание Storis позволяет более старому ледоколу Healy сосредоточиться на научных миссиях. Healy должен был отправиться в Арктику этой осенью, однако из-за механической неисправности его отбуксировали в порт базирования в Сиэтле.

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