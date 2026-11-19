В Веллингтоне, Новая Зеландия, сборная Новой Зеландии ушла на чайную паузу в первый день первого тестового матча против Индии со счётом 140 ранов при пяти потерянных викетах. Джасприт Бумра, не игравший в тестовом крикете в течение года, взял три викета за 31 ран.

Как сообщает Channel NewsAsia, капитан Индии Шубман Гилл выиграл жеребьёвку и выбрал игру в поле. Уже третьей подачей дня Бумра выбил капитана Новой Зеландии Тома Лэтема, который не набрал ни одного рана.

Старт индийских боулеров

Аншул Камбодж, выбранный в состав вместо Мохаммеда Сираджа, помог Индии избавиться от обоих открывающих беттеров Новой Зеландии в первых четырёх оверах. Девон Конвей набрал четыре рана, а к моменту его выбытия на табло было 12 ранов.

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Рачин Равиндра набрал 15 ранов и вместе с Генри Николлсом сформировал партнёрство в 39 ранов за третий викет. После удара по мячу, поданному Акашем Дипом, Равиндра дал крайку и был пойман. Перед обеденной паузой Бумра также выбил Дэрила Митчелла, набравшего один ран; мяч поймал Яшасви Джайсвал на ближней позиции у беттера.

Николлс и Филлипс удержали позиции

Вскоре после возобновления игры Бумра взял третий викет: Том Бланделл, набравший пять ранов, отбил мяч к Шубману Гиллу на позиции первого слипа. По ходу дня игра на травяном поле Basin Reserve стала удобнее для беттеров.

На чайную паузу Генри Николлс ушёл с 66 ранами без выбытия, а Гленн Филлипс — с 42. Николлс, который ранее четырежды оформлял тестовые сотни на этом стадионе, и Филлипс сформировали партнёрство в 70 ранов за шестой викет. Второй и последний тест серии должен начаться 27 ноября в Крайстчерче.

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