В Англии австралийский крикетист Крис Линн отбыл месячную дисквалификацию за употребление кокаина после положительного антидопингового теста во время внутреннего турнира T20 Blast. Как сообщает Channel NewsAsia, регулятор крикета Англии заявил, что спортсмен сдал положительный тест на метаболит кокаина.

Тестирование в день финалов T20 Blast

36-летний Линн, выступавший за «Нортгемптоншир», прошёл антидопинговое тестирование 18 июля, в день финалов T20 Blast, когда его команда завоевала титул. 31 июля крикетиста временно отстранили, а позднее он признал, что употреблял кокаин в период с 15 по 16 июля.

Регулятор признал, что вещество было употреблено вне соревнований и это не было связано со спортивными результатами Линна. Одно из двух антидопинговых обвинений против игрока позднее отозвали, поскольку уровень метаболита в его пробе был ниже порога, установленного Всемирным антидопинговым агентством.

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Срок санкции сократили

Изначально регулятор добивался трёхмесячной дисквалификации, однако сократил её до одного месяца после того, как Линн согласился пройти программу лечения проблем, связанных со злоупотреблением психоактивными веществами. Он завершил её 30 августа.

С начала отстранения крикетист не играл в профессиональный крикет. Линн провёл за сборную Австралии четыре матча в однодневном формате и 18 матчей Twenty20, а также ещё не заключил контракт с клубом Big Bash League на следующий сезон.

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