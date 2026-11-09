Крикетист Марнус Лабушейн не будет включён в состав сборной Австралии на тестовую серию против Новой Зеландии. Глава селекционеров Джордж Бейли сообщил, что 32-летний игрок не будет рассматриваться для участия во всех четырёх матчах серии, первый из которых должен начаться 9 декабря в Перте, сообщает The Guardian.

Решение приняли заранее

По словам Бейли, селекционеры решили объявить об этом до формирования полного состава команды. Оставшуюся часть заявки планируют определить после четвёртого раунда Шеффилдского щита.

Бейли отметил, что это решение даст Лабушейну больше пространства и прекратит спекуляции относительно его места в сборной. В то же время он не исключил возвращения игрока в национальную команду после серии с Новой Зеландией, в частности для туров в Индию и Англию.

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Длительная серия без сенчури

Лабушейн ярко начал карьеру в тестовом крикете: в первых 33 матчах он оформил 10 сенчури и имел средний показатель 59,43. В определённый период австралиец возглавлял мировой рейтинг бэтсменов.

Однако тур в Южную Африку продолжил неудачную серию спортсмена. В шести иннингах он показал результаты 0, 4, 14, 39, 37 и 37, а общая серия без сенчури в тестовых матчах достигла 49 иннингов.

В прошлом году Лабушейна ненадолго исключали из состава на тур в Вест-Индию, но он вернулся в команду перед домашней серией Ashes после двух сенчури за Квинсленд в Шеффилдском щите. Теперь он сосредоточится на выступлениях и капитанстве в команде Квинсленда, пытаясь восстановить форму.

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