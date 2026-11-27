Рохит Шарма будет капитаном индийского крикетного клуба «Мумбаи Индианс» в сезоне Индийской премьер-лиги 2027 года. Как сообщает Channel NewsAsia, пятикратный чемпион турнира обменял бывшего капитана Хардика Пандию в «Пенджаб Кингз».

Возвращение к капитанству

В последний раз Шарма возглавлял «Мумбаи Индианс» в 2023 году. Тогда команда вышла в плей-офф, но уступила «Гуджарат Тайтнс» во втором квалификационном матче.

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Шарма возвращается на эту должность после перехода Пандьи, которого в начале месяца обменяли на индийского леворукого быстрого боулера Аршдипа Сингха. В заявлении крикетист отметил, что готов к вызовам 20-го сезона турнира, стремится дать болельщикам команды больше поводов для празднования и сосредоточиться на игре, совместной борьбе и удовольствии от крикета.

Пять титулов с командой

39-летний Шарма впервые возглавил «Мумбаи Индианс» в середине сезона 2013 года, заменив Рики Понтинга. Под его руководством клуб завоевал пять титулов Индийской премьер-лиги. Шарма является одним из двух капитанов, выигравших этот турнир пять раз, наряду с Махендрой Сингхом Дхони из «Ченнаи Супер Кингз».

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