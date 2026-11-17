Английская спиннерка Софи Экклстоун не сыграет до конца сезона женского крикетного турнира WBBL в составе Adelaide Strikers из-за травмы спины. Повреждение она получила перед матчем против Perth Scorchers, сообщает Sky Sports News.

Требуется реабилитация

После обследований Совет по крикету Англии и Уэльса и Adelaide Strikers совместно решили, что спортсменке необходим период реабилитации. Экклстоун заявила, что расстроена досрочным завершением сезона, однако будет поддерживать команду в борьбе за выход в финальную часть турнира.

В этом сезоне Экклстоун провела за Strikers четыре матча WBBL, взяв четыре викета. Ее показатель экономии составил 7,62. Тренер команды Люк Уильямс назвал крикетистку важным усилением клуба благодаря ее игре, лидерству и опыту.

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Потери Adelaide Strikers

Потеря Экклстоун стала еще одним ударом для Adelaide Strikers, которые также не могут рассчитывать на быструю боулерку Дарси Браун. Она выбыла из игры из-за травмы спины.

Отдельно сообщается, что Исси Вонг не поедет со сборной England A на многоформатную серию против India A из-за стрессового перелома правой стопы. В составе на четырехдневные матчи ее заменит Алекса Стоунхаус. Эмма Лэмб после операции из-за травмы спины также покинула составы England A на матчи формата 50 оверов и четырехдневные игры; ее заменит 19-летняя универсальная игрок Грейс Томпсон.

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