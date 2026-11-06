Австралийская крикетистка Меган Шутт, чемпионка мира, рассказала о диагнозе синдрома дефицита внимания и гиперактивности (ADHD) во взрослом возрасте, стрессе из-за приема лекарств и решении завершить выступления на турнирах ICC. В интервью ABC Sport, опубликованном ABC News Australia, она также говорила о материнстве во время выездных туров.

Диагноз ADHD

По информации ABC News Australia, Шутт получила диагноз ADHD позже в жизни. В разговоре спортсменка рассказала о стрессе, связанном с приемом медикаментов. Она также объяснила, что изменилось в ее жизни после постановки диагноза.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Материнство и турниры ICC

Во время той же беседы Шутт затронула тему чувства вины матери, возникающего во время туров. Она объяснила свое решение завершить участие в турнирах ICC. Материал посвящен личному опыту спортсменки после позднего диагностирования ADHD и ее последующим карьерным решениям.

Читай нас в