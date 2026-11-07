Крикетистки из Афганистана, выступающие за Женскую команду афганских беженок, призвали иностранных игроков не участвовать в первом сезоне Afghanistan Premier League. Мужская франшизная лига Афганистана, старт которой ожидается в декабре в Объединённых Арабских Эмиратах, до сих пор не получила санкции Международного совета по крикету (ICC).

Как сообщает BBC Sport, игроки считают, что участие зарубежных крикетистов в турнире может создать впечатление, будто страдания афганских женщин можно игнорировать. После возвращения «Талибана» к власти в 2021 году участие женщин в спорте в стране фактически запрещено, а многие крикетистки покинули Афганистан, опасаясь за свою безопасность.

Призыв к иностранным игрокам

Нахида Сапан, которая была капитаном Женской команды афганских беженок во время летнего тура по Англии, заявила, что иностранные игроки могли бы поддержать миллионы афганских женщин и девочек, отказавшись от участия в лиге. По её словам, позиция команды не направлена против крикета или мужской сборной Афганистана, а касается защиты базовых прав человека.

На драфте лиги были выбраны восемь английских игроков, а также крикетисты из Шотландии, Ирландии, Австралии и Новой Зеландии. Контракты получили англичане Алекс Хейлз, Таймал Миллс, Джо Кларк, Олли Стоун, Моин Али, Люк Вуд, Том Мурс и Крис Вуд. Англия будет иметь наибольшее представительство среди иностранных игроков турнира.

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В сентябре Совет по крикету Англии и Уэльса призвал спортсменов пересмотреть решение об участии в лиге, после чего английский бэттер Олли Поуп отказался от участия. В то же время другие английские крикетисты, в частности Давид Малан и Джеймс Винс, также подавали заявки на драфт.

Статус женской команды

Фируза Амири заявила, что международные крикетисты должны ответственно относиться к выбору соревнований и организаций, которые они представляют. Она призвала отличать поддержку афганского народа от легитимизации системы, которая, по её словам, систематически лишает женщин прав.

Женская команда Афганистана не имеет официального признания ICC и выступает как Женская команда афганских беженок. В то же время мужская сборная Афганистана сохранила полноправное членство в ICC, хотя страна не выполняет требование организации о поддержке женской национальной команды.

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