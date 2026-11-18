Крикетная организация Cricket Australia запустила независимый форум для игроков в крикет и сотрудников, вовлеченных в события вокруг скандала с порчей мяча наждачной бумагой во время тестовой серии против ЮАР в 2018 году. Участники смогут конфиденциально изложить собственную версию событий, сообщает BBC Sport.

Новые заявления о событиях 2018 года

Скандал вновь оказался в центре внимания после выхода мемуаров бывшего игрока Усмана Хаваджи. Он заявил, что о плане вмешательства в состояние мяча знала вся сборная Австралии. Эти слова вызвали спор между бывшими и действующими игроками и омрачили начало международного сезона австралийской команды.

Быстрое расследование в 2018 году установило, что о плане знали трое игроков: капитан Стив Смит, вице-капитан Дэвид Уорнер и Кэмерон Бэнкрофт. Всех троих тогда дисквалифицировали на длительные сроки. В то же время Хаваджа, Уорнер и еще один участник тура Чадд Сэйерс теперь заявляют, что, по их мнению, об этом знала вся команда.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Без нового расследования и санкций

Генеральный директор Cricket Australia Тодд Гринберг подчеркнул, что форум не будет новым расследованием и не будет предусматривать новых наказаний. Участие в нем будет добровольным. По его словам, стало очевидно, что некоторых игроков не выслушали во время первоначального расследования.

По словам Гринберга, форум будет конфиденциальным, а совет Cricket Australia будет решать, какую информацию обнародовать. Он также связал инцидент с культурой победы любой ценой, в формировании которой, как он признал, участвовала и сама организация. Действующий капитан Пат Камминс опроверг утверждения, что он знал о выносе наждачной бумаги на поле.

Читай нас в