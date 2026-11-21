Совет Cricket Australia единогласно поддержал Пэта Камминса на посту капитана национальных команд в тестовых матчах и однодневных международных играх. Совет также отверг предположения о том, что честность спортсмена могла быть скомпрометирована на фоне возобновления дискуссии о скандале с порчей мяча во время тура в Южную Африку в 2018 году, сообщает Channel NewsAsia.

Поддержка совета

Совет Cricket Australia провел заседание в пятницу и подтвердил единогласную поддержку Камминса. Его лидерство оказалось под пристальным вниманием после того, как Кэмерон Бэнкрофт опубликовал подробное изложение событий 2018 года. Бэнкрофт был одним из трех игроков, наказанных по делу, известному как Sandpapergate; санкции также получили Дэвид Уорнер и Стив Смит.

Председатель Cricket Australia Дэвид Бун заявил, что на заседании обсуждались защита честности игры и благополучие всех, кого затронули события тура в Южную Африку. По его словам, организация учла опыт 2018 года и гордится культурой команды, которую Камминс и другие лидеры формировали в течение последних восьми лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Независимый форум

Скандал вновь привлек внимание после заявления бывшего игрока Усмана Хваджи, который сказал, что о плане порчи мяча знали не только трое наказанных крикетистов. Камминс и быстрые боулеры Джош Хейзлвуд и Митч Старк заявляли, что не знали об этом плане. В субботу Хейзлвуд повторил, что не знал об использовании на поле постороннего вещества.

В среду Cricket Australia объявила о создании независимого форума, где все игроки смогут без риска санкций изложить свои версии событий 2018 года. Камминс поддержал эту инициативу и сообщил, что примет в ней участие. Он также отметил, что разговоры будут сложными, однако необходимыми.

Читай нас в