Криптобиржа Binance заявила, что получила судебное предписание от Abu Dhabi Global Markets в рамках усилий по возврату средств, замороженных после кибератаки прошлого месяца. По утверждению компании, хакеры похитили криптоактивы на сумму 6,3 млрд долларов.

Замороженные активы

Binance ранее сообщала, что третьи стороны заморозили или перехватили украденные криптовалютные токены ориентировочной стоимостью 2,85 млрд долларов. Компания рассматривает судебное предписание как часть работы по возврату этих средств.

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Позиция компании

Заместитель главного юрисконсульта Binance Дуган Блисс заявил, что биржа продолжит применять законные инструменты для отслеживания, замораживания и возврата украденных активов. По его словам, компания также будет поддерживать партнеров в возврате средств, где это возможно, и стремиться не допустить их попадания к нападавшим, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters.

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