В Сингапуре криптовалютная биржа Binance заявила, что не отказывается от плана получить еще пять лицензий в Азии после кибератаки, в результате которой были похищены активы на 6,3 млрд долларов США. Три заявки уже находятся на продвинутой стадии рассмотрения, сообщил глава Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе SB Seker.

Как сообщает Channel NewsAsia, Seker рассказал об этом в кулуарах Singapore FinTech Festival. По его словам, компания не будет сокращать стратегию расширения в регионе, а три из пяти новых лицензий находятся на зрелой стадии и могут быть одобрены в ближайшее время. О каких именно рынках идет речь, он не уточнил.

Планы расширения

Binance имеет операционные лицензии более чем на 10 рынках по всему миру. Южная и Юго-Восточная Азия входят в число приоритетных направлений компании. Более подробную информацию о запланированной экспансии Binance намерена раскрыть в первом квартале 2027 года.

Компания стремится получить лицензии в Азии на фоне усиления регуляторного надзора за сектором цифровых активов и введения лицензионных требований для поставщиков таких услуг.

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Последствия кибератаки

После атаки клиенты сначала активно выводили средства с платформы, однако, по словам Seker, этот процесс впоследствии стабилизировался, и Binance вновь фиксирует чистый приток активов. Он также заявил, что биржа восстановила значительную часть резервов, использованных для покрытия потерь, и что инцидент не нарушил ее ежедневную работу.

Binance связала кибератаку с северокорейскими хакерами, которые, по утверждению компании, использовали фиктивные собеседования и вредоносное программное обеспечение. После инцидента биржа усилила внутренний контроль, подходы к оценке рисков криптокошельков и использование инструментов искусственного интеллекта для выявления угроз.

Коммерческий директор Circle Каш Раззаги заявил, что эмитент стейблкоина USDC оперативно заморозил около 1,1 млрд долларов, связанных с атакой. По его словам, крупные кражи криптовалют нередко происходят не из-за недостатков блокчейн-технологий, а из-за человеческого фактора и методов социальной инженерии.

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