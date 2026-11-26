В Сингапуре криптовалютная платформа Binance заявила, что завершила работы по восстановлению вывода средств и отменила приостановку этой функции. Это произошло после взлома в прошлом месяце, когда, по данным платформы, были похищены криптоактивы на рекордные $6,3 млрд.

Восстановление вывода средств

Как сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на Reuters, Binance объявила о завершении восстановительных работ в четверг, 26 ноября. Платформа сообщила, что приостановка вывода средств, введенная после взлома, была отменена.

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Отдельные сети на технической паузе

В то же время Binance отметила, что небольшое количество сетей временно остается приостановленным. Компания объяснила эти паузы техническим обслуживанием или запланированными обновлениями. В Binance подчеркнули, что ограничения для этих сетей не связаны с завершенными работами по восстановлению вывода средств. Таким образом, возобновление операций не касается временно приостановленных сетей, которые проходят отдельное обслуживание или обновление.

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