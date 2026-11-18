Криптоплатформа Bullish в третьем квартале увеличила скорректированную выручку на 10% — до $84,4 млн, превысив средний прогноз аналитиков на уровне $80,21 млн. При этом компания зафиксировала чистый убыток в $576,3 млн против прибыли $18,5 млн годом ранее, сообщает CoinDesk.

Реакция рынка и показатели

После отчета акции Bullish на предпродажных торгах выросли более чем на 9% — примерно до $21 за акцию. Накануне торги завершились на отметке $19,27. Скорректированный показатель EBITDA компании составил $35,6 млн, а скорректированная чистая прибыль — $18,7 млн против $13,8 млн за аналогичный период предыдущего года.

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Приобретение Equiniti

Bullish также продолжает подготовку к приобретению Equiniti за $4,2 млрд. Компания объявила о сделке ранее в этом году и ожидает завершить ее в начале 2027 года. По данным CoinDesk, сделка является частью развития направления токенизированных ценных бумаг.

Активность на крипторынке

Несмотря на рост цены биткоина на 42,7% в третьем квартале, средний дневной объем торгов этой криптовалютой снизился на 15,3% по сравнению с предыдущим кварталом — до $28,1 млрд, по данным CoinGecko. Это стало третьим подряд квартальным сокращением показателя. Coinbase также сообщила о падении общего торгового объема до $1,21 трлн с $1,30 трлн во втором квартале, а криптовалютная выручка Robinhood сократилась на 55% в годовом выражении — до $120 млн.

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