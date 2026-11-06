В США бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи рассматривает возможность в третий раз баллотироваться на пост президента в 2028 году. Об этом он сказал в интервью Politico, сообщает The Hill. По словам Кристи, решение об участии в выборах он примет в ближайшие несколько месяцев.

Критика Трампа и Вэнса

Кристи заявил, что считает себя лучше подготовленным к потенциальной кампании, чем другие заметные республиканцы, в том числе вице-президент Джей Ди Вэнс. Он объяснил это тем, что последовательно критиковал президента Дональда Трампа во время его второго срока.

Бывший губернатор также поставил под сомнение доверие к Вэнсу после того, как вице-президент связал поражения Республиканской партии на промежуточных выборах с войной в Иране, которую сам публично поддерживал. Кристи отметил, что Вэнс уже два года работает в Белом доме, однако до прошлой среды не высказывал критики, ограничиваясь замечаниями о войне.

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Новый курс для республиканцев

По словам Кристи, эпоха Трампа завершилась, а Республиканской партии и стране необходимо новое лидерство. Во время президентской кампании 2024 года он призывал партию не выдвигать Трампа повторно и был одним из немногих кандидатов, которые прямо критиковали президента. После завершения своей кампании Кристи не поддержал ни одного кандидата в 2024 году.

Он также раскритиковал губернатора Флориды Рона Десантиса, который назвал итоги промежуточных выборов упреком президенту. По мнению Кристи, Десантис, чей срок на посту подходит к концу, пытается сохранить политическую актуальность и высказывается противоречиво.

Среди других республиканцев, которые после выборов призвали партию больше сосредоточиться на стоимости жизни, The Hill упоминает сенаторов от Техаса Теда Круза и Джона Корнина. Издание отмечает, что Круза, который ранее уже участвовал в президентских гонках, рассматривают как возможного кандидата в 2028 году.

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