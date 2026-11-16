«Кристал Пэлас» назначил Томаса Франка новым главным тренером команды. Датский специалист подписал контракт до лета 2029 года и сменил Пьера Сажа, которого уволили 12 ноября после седьмого поражения клуба в чемпионате — от «Ливерпуля». Об этом сообщает Sky Sports News.

Задачи в чемпионате

После первых 10 матчей сезона «Кристал Пэлас» занимает последнее место в таблице Премьер-лиги, имея семь очков. Команда отстаёт от зоны спасения на два пункта. Следующим соперником клуба в чемпионате станет «Ковентри», который находится на 17-й позиции.

В Лиге Европы «Кристал Пэлас» занимает 21-е место: команда одержала одну победу, дважды сыграла вничью и один раз проиграла. Следующий еврокубковый матч клуб проведёт дома против «Реал Сосьедада» 26 ноября.

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Предыдущий опыт Франка

Франк работал с «Брентфордом» в 2018–2025 годах. За это время он вывел клуб в Премьер-лигу и закрепил его в элитном дивизионе; лучшим результатом команды стало девятое место в 2023 году.

В прошлом сезоне датчанин возглавил «Тоттенхэм», сменив Анге Постекоглу, однако был уволен менее чем через восемь месяцев работы. На момент отставки «Тоттенхэм» шёл 16-м в таблице, имея пять очков преимущества над зоной вылета.

В штаб Франка в «Кристал Пэлас» уже войдут ассистент Пэдди Маккарти и тренер вратарей Энди Куи, который ранее работал с датчанином в «Брентфорде». Клуб также формирует остальную часть тренерской команды.

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