«Кристал Пэлас» победил «Реал Сосьедад» со счётом 2:1 в матче Лиги Европы 26 ноября. Лондонская команда уступала после гола Мамаду Сарра, однако отыгралась и одержала первую победу под руководством Томаса Франка.

Преимущество «Реал Сосьедада»

Как сообщает Sky Sports, «Реал Сосьедад» имел преимущество на протяжении первых 70 минут, а вратарь «Кристал Пэлас» Дин Хендерсон совершил несколько сейвов. На 66-й минуте Мамаду Сарр открыл счёт, отправив мяч в ворота после передачи Джоба Оченги.

Ход игры изменился на 71-й минуте, когда Джон Мартин получил вторую жёлтую карточку за удержание Жан-Филиппа Матета. «Кристал Пэлас» получил право на пенальти, который Матета реализовал на 73-й минуте.

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Победный гол Макнила

На 82-й минуте «Кристал Пэлас» вышел вперёд. После подачи Йереми Пино мяч достался Йоргену Странд-Ларсену на дальней штанге. Его удар через себя не попал в ворота, но мяч отскочил во вратарскую, где Дуайт Макнил в подкате отправил его в сетку.

В конце встречи хозяева получили ещё один пенальти после игры рукой Карлоса Солера, но вратарь Унаи Марреро отразил удар Пино. После победы «Кристал Пэлас» поднялся на 12-е место в таблице этапа лиги и отстаёт от топ-8 на два очка. «Реал Сосьедад» опустился на 27-ю позицию.

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