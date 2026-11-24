Женскую команду «Кристал Пэлас» лишили трёх очков, завоёванных в матче первого тура сезона 2026–27 против «Эвертона». Независимый трибунал принял такое решение после того, как клуб признал нарушение правила о количестве отдельных пауз для проведения замен, сообщает BBC Sport.

6 сентября «Кристал Пэлас» обыграл «Эвертон» со счётом 1:0 на «Гандер Грин Лейн». Единственный гол на 34-й минуте в своём дебютном матче за клуб забила нападающая Лекси Ллойд-Смит.

Четвёртая пауза для замены

Главный тренер Джо Поттер провела замены на 62-й, 83-й и 90-й минутах. На седьмой минуте компенсированного времени второго тайма она выпустила Кирсти Ховат вместо Шеннон О'Брайен. Это была четвёртая отдельная пауза для замены.

Регламент позволяет тренерам использовать до пяти футболисток на замену в течение матча, однако сделать это можно не более чем в трёх отдельных остановках игры. Трибунал признал, что нарушение было непреднамеренным и не преследовало цели обеспечить несправедливое преимущество. Вместе с тем орган пришёл к выводу, что снятие очков необходимо для предотвращения подобных ошибок в будущем.

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Изменения в таблице

Трибунал отметил, что позднее время замены не освобождает клуб от ответственности. По его выводу, Кирсти Ховат после выхода на поле не коснулась мяча, а ответственность за соблюдение правила лежит на клубах, а не на арбитрах.

В заявлении «Кристал Пэлас» указал, что футболистка находилась на поле 46 секунд, пока мяч был в игре. В клубе назвали наказание значительным и заявили, что не считают его разумным или соразмерным.

После санкции «Кристал Пэлас» опустился на 13-е место — в зону плей-офф за сохранение места в лиге. Команда имеет шесть очков и уступает другому новичку турнира, «Бирмингем Сити», по разнице мячей.

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