Лондонский «Кристал Пэлас» готовится уволить главного тренера Пьера Сажа после поражения от «Ливерпуля», которое впервые с декабря 2017 года опустило команду на последнее место в Премьер-лиге. Как сообщает The Guardian, главным кандидатом на замену французскому специалисту является Томас Франк.

Серия поражений и проблемы в обороне

Саж возглавил клуб в середине июня, сменив Оливера Гласнера. Давление на тренера усилилось после поражения 0:5 от «Брайтона» в прошлом месяце, а «Кристал Пэлас» с тех пор потерпел четыре поражения подряд в чемпионате.

В 10 матчах нынешнего сезона Премьер-лиги команда одержала лишь две победы и пропустила 24 мяча — больше всех среди клубов лиги. В воскресенье «Кристал Пэлас» уступил «Ливерпулю» на «Селхерст Парк» со счетом 1:3. Издание отмечает, что команда продолжает пропускать после стандартных положений, а терпение руководства клуба иссякло, хотя Саж провел в должности лишь 16 матчей.

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Кандидаты на замену

По данным The Guardian, клуб уже начал процесс поиска нового тренера. Ожидается, что в понедельник Саж станет первым тренером клуба Премьер-лиги, которого уволят в этом сезоне.

Томас Франк, которого «Тоттенхэм» уволил в феврале, летом общался с «Кристал Пэлас» и, по информации издания, заинтересован в новом вызове после успешного периода работы в «Брентфорде». Среди других возможных кандидатов упоминаются бывший тренер «Ноттингем Форест» Шон Дайч и Витор Перейра.

После матча с «Ливерпулем» Саж отрицал, что работа в «Кристал Пэлас» стала для него «кошмаром», но заявил о необходимости усилить состав в зимнее трансферное окно. В этом году клуб потерял двух основных центральных защитников: Марк Гехи перешел в «Манчестер Сити» в январе, а Максенс Лакруа летом присоединился к «Челси».

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