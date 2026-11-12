«Кристал Пэлас» уволил главного тренера Пьера Сажа после 16 матчей на этом посту. Саж возглавил команду в июне, подписав трёхлетний контракт и сменив Оливера Гласнера. О решении клуба сообщает Sky Sports News.

Команда идёт последней в таблице

При Саже «Кристал Пэлас» выиграл два из 10 матчей Премьер-лиги и занимает последнее место в турнирной таблице. Последней игрой тренера стало домашнее поражение от «Ливерпуля» со счётом 1:3 в воскресенье.

У команды худшая оборона среди всех участников Премьер-лиги в этом сезоне: в турнире она пропустила 24 гола. После встречи с «Ливерпулем» Саж отмечал, что его футболисты создавали моменты, но не реализовывали их, и выразил разочарование результатом.

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Кандидат на замену

Клуб работает над соглашением с Томасом Франком, который является главным кандидатом на должность нового наставника. Датский специалист не работает с февраля, когда его уволили из «Тоттенхэма».

Франк возглавлял «Брентфорд» на протяжении семи лет — с 2018 по 2025 год, выведя команду в Премьер-лигу и помог ей занять девятое место в 2023 году. Позднее он перешёл в «Тоттенхэм», где провёл менее восьми месяцев.

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