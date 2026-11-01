На реке Мэри в Северной территории Австралии крокодил забрался на лодку одинокого рыбака, повредил её борт и отступил лишь после того, как мужчина ударил рептилию по голове удочкой. Рыбак не пострадал, сообщает ABC News Australia.

Крокодил появился неожиданно

По словам президента Ассоциации рыболовов-любителей Северной территории Дэвида Чиараволо, мужчина наклонился к переносному холодильнику в лодке, а когда обернулся, перед ним оказалась голова большого крокодила. Животное вцепилось когтями в борт, повредив судно.

Чиараволо отметил, что рыбак до этого момента не заметил крокодила. По его словам, даже опытные люди, соблюдающие правила безопасности в водоёмах с крокодилами, могут не ожидать их появления.

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Меры по изъятию крокодила

Представитель Службы парков и дикой природы Северной территории подтвердил, что рейнджеры посетили место инцидента. Они будут продолжать меры по управлению ситуацией, пока крокодил не будет изъят.

Исследователь крокодилов Грэм Уэбб объяснил, что с потеплением воды рептилии становятся активнее и более территориальными в преддверии сезона размножения. Часть животных перемещается, расходует больше энергии и нуждается в большем количестве пищи, поэтому людям следует быть особенно осторожными.

Служба парков и дикой природы рекомендовала рыбакам не держать пойманную рыбу в воде перед отпусканием, а сразу направлять её обратно в воду. Также советуют не приближаться к кромке воды, в том числе при спуске лодки на воду или её подъёме, и внимательно следить за окружающей обстановкой во время ловли рыбы.

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