В Кракове, Польша, Национальный совет по телерадиовещанию (KRRiT) начал разбирательство в отношении репортажа TV Republika о работе полиции после стрельбы. Как сообщает Interia, регулятор отреагировал на жалобы зрителей по поводу освещения трагических событий в городе.

Председатель KRRiT Агнешка Гляпяк инициировала разбирательство. Телеканал должен получить официальное письмо с просьбой объяснить претензии зрителей, а также передать запись материала.

Заявление Качиньского

Лидер партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выступил в защиту репортажа главного редактора TV Republika Томаша Сакевича. Он заявил, что на месте происшествия якобы не хватало полицейских, несмотря на введённый в Польше уровень тревоги BRAVO. По словам Качиньского, журналисты имеют право спрашивать, был ли Краков надлежащим образом защищён.

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Сакевич в эфире утверждал, что не видит полицейских, и заявил, что все резервы полиции якобы вывезли в Варшаву. Interia отмечает, что в момент этих слов за спиной журналиста находился полицейский.

Реакция полиции и МВДиА

Малопольская полиция отвергла утверждения о запоздалой реакции. По данным правоохранителей, первый патруль начал действовать через 23 секунды после сообщения, а от начала преследования до событий на улице Дитля прошло 2 минуты и 3 секунды.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецка назвала материал TV Republika компрометацией и «пропагандой в самом отвратительном виде». Она заявила, что утверждения об отсутствии или недостаточном количестве полицейских являются ложными. Совет польских медиа также раскритиковал использование трагедии для политического нарратива, отметив, что во время преследования и задержания нападавшего двое полицейских получили тяжёлые ранения.

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