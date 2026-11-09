Куба и Китай 6 ноября подписали в Шанхае три соглашения в сфере биотехнологий. Документы заключили во время четвертого Китайско-кубинского форума по биотехнологиям, сообщает The Rio Times.

Соглашения охватывают инновации в медицине, разработку диагностических тестов и создание совместной биофармацевтической лаборатории. Президент кубинской государственной биотехнологической и фармацевтической группы BioCubaFarma Майда Маури Перес заявила, что организация стремится привлечь больше китайских партнеров к инвестиционным проектам.

Форум в Шанхае

Китайско-кубинский форум состоялся в рамках девятой Китайской международной импортной выставки в Шанхае. Его возглавил вице-премьер Кубы и министр внешней торговли и иностранных инвестиций Оскар Перес-Олива Фрага.

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По данным кубинских чиновников, более 30 совместных кубинско-китайских проектов находятся на различных стадиях исследований и разработки. Они также заявили, что новый совместный научный центр может стать одиннадцатым в Китае с участием Кубы.

Санкции США

За день до подписания соглашений, 5 ноября, Государственный департамент США и Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввели ограничительные меры против двух китайских компаний — China National Electronic Import-Export Company и Beijing H&C Technologies.

Вашингтон заявил, что компании поставляли товары военного назначения кубинскому покупателю вооружений Sociedad Mercantil Duna. В то же время новые кубинско-китайские договоренности касаются гражданских медицинских проектов, и источник не устанавливает связи между ними и санкциями. Представитель МИД Китая Го Цзякунь назвал сотрудничество КНР и Кубы открытым и прозрачным, а также заявил, что Пекин выступает против односторонних санкций и их экстерриториального применения.

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