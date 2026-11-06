В пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва губернатор Фейсал Карим Кунди заявил, что губернаторское правление и чрезвычайное положение были введены в исключительных обстоятельствах. По его словам, к усилиям по достижению мира, стабильности и развития в провинции привлекут все политические силы.

Безопасность и поддержка полиции

Как сообщает Dawn, Кунди выступил с этими заявлениями перед членами Совета редакторов газет Пакистана в одном из отелей Пешавара. Он сказал, что власти улучшают обеспечение полиции Хайбер-Пахтунхвы и планируют повысить зарплаты полицейских до уровня других провинций страны.

Губернатор также заявил, что для детей погибших полицейских создается кадетский колледж. Кунди выразил уверенность, что терроризм в провинции будет преодолен в ближайшее время.

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Медиа и инфраструктурные проекты

Кунди отметил роль медиа в государственном строительстве и укреплении демократических ценностей, одновременно назвав дезинформацию новым вызовом для журналистики. Он заявил, что принимаются меры для решения финансовых и профессиональных проблем журналистов, а также для обеспечения их защиты.

Отдельно губернатор затронул вопросы вырубки лесов, развития туризма и добычи полезных ископаемых. Он выразил обеспокоенность сообщениями о незаконной добыче минералов в районе Шакардара округа Кохат.

По словам Кунди, реконструкция стадиона Арбаб Нияз, начатая в 2022 году, завершена. Он также сообщил о намерении построить в Пешаваре современный международный стадион, а работы на Северной объездной дороге и кольцевой дороге планируют ускорить для улучшения транспортного сообщения.

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