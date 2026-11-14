В городе Чхонан в Южной Корее курьер по доставке кофе помог трём малярам выбраться из запертого помещения для стирки в жилом комплексе. Рабочие оказались там во время покраски, а дверь можно было открыть только снаружи.

Просьба в заказе

Как сообщает Korea Herald, инцидент произошёл во вторник, а информация о нём позднее распространилась в социальных сетях. Маляры рассматривали возможность обратиться в экстренные службы или к администрации жилого комплекса.

В итоге один из работников предложил заказать кофе через приложение для доставки. Мужчины заказали четыре чашки и оставили для курьера записку, в которой указали, что застряли на балконе, и попросили открыть дверь.

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Помощь доставщика

Согласно публикациям в социальных сетях, доставщик прочитал сообщение после прибытия и открыл дверь, выпустив всех троих работников. Один из маляров написал, что курьер пришёл с широкой улыбкой, словно сомневался, выпускать ли их.

Одну из четырёх чашек кофе мужчины отдали доставщику в благодарность за помощь.

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