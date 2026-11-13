Научный обзор, который возглавили исследователи Университета Кёртина в Австралии, выявил связь между курением и повышенным риском деменции, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции. Как сообщает Euronews, анализ охватил около 2,8 млн человек и был опубликован в журнале eClinicalMedicine.

Риск растет с количеством сигарет

У курильщиков риск развития деменции был на 31% выше, чем у людей, которые никогда не курили. Для болезни Альцгеймера показатель составил 40%, а для сосудистой деменции — 52%.

Авторы также выявили зависимость между количеством выкуренных сигарет и вероятностью деменции. У тех, кто выкуривает 10 сигарет в день, риск был на 16% выше, а среди людей, выкуривающих 20 сигарет ежедневно, — на 34% выше по сравнению с теми, кто никогда не курил.

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Отказ от курения

Ведущий исследователь Марио Серфо отметил, что результаты свидетельствуют о необходимости учитывать влияние курения на здоровье мозга наряду с его известными рисками для сердца, легких и риском рака. По его словам, связь между курением и деменцией усиливается с увеличением количества потребляемых сигарет.

Люди, которые прекратили курить, не имели более высокого риска деменции по сравнению с теми, кто никогда не курил, а их риск был ниже, чем у тех, кто продолжал курить. В то же время исследователи подчеркнули, что результаты не доказывают прямой причинно-следственной связи. Они призвали включать информацию о здоровье мозга в предупреждения на пачках сигарет и программы отказа от курения, а также исследовать влияние времени прекращения курения и продолжительности воздержания от него на риск деменции.

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