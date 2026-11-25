Японские ученые выявили связь между активным курением во время беременности и более низкими показателями когнитивно-адаптивного и общего развития у мальчиков в возрасте четырех лет. Клиническая значимость выявленных различий пока остается неопределенной, сообщает News-Medical.

Данные японского исследования

Исследователи использовали данные общенационального проспективного когортного исследования Japan Environment and Children’s Study. В окончательный анализ вошли 4326 детей в возрасте двух лет и 4000 детей в возрасте четырех лет.

Воздействие табака до рождения оценивали по уровню котинина в моче матерей, собранной во втором или третьем триместре. Котинин является продуктом распада никотина и маркером недавнего контакта с ним. Участниц классифицировали как активно курящих либо как некурящих или пассивных курильщиц.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Различия у четырехлетних мальчиков

У мальчиков, чьих матерей отнесли к группе активного курения, оценочные показатели когнитивно-адаптивного развития были примерно на 3,8 балла ниже, а общего развития — на 3,7 балла ниже, чем в группе сравнения. По шкале исследования 100 баллов соответствуют уровню развития, согласующемуся с возрастом ребенка.

Показатели языкового и социального развития у мальчиков также были примерно на 3,6 балла ниже, однако статистические доказательства такой связи были слабее. У девочек разница была незначительной, а результаты — неубедительными. У двухлетних детей обоих полов исследователи не выявили четких доказательств существенных различий в зависимости от статуса курения матери.

Авторы учли, в частности, образование матери, грудное вскармливание в шесть месяцев, психологический дистресс, употребление алкоголя во время беременности, индекс массы тела и возраст на момент родов. В то же время они отметили, что один анализ мочи не позволяет отследить изменения привычек курения, а неучтенные факторы могли повлиять на результаты. Статья опубликована в журнале Scientific Reports.

Читай нас в