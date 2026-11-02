Курорты Тюгоку откладывают открытие из-за нехватки снега — The Japan Times

Горнолыжные курорты региона Тюгоку на западе Японии переносят открытие сезона и сокращают количество рабочих дней из-за нехватки снега и более высоких температур. Об этом сообщает The Japan Times.

Megahira Snow Resort в городе Хацукаити префектуры Хиросима планирует открыться 18 декабря — примерно на неделю позже, чем в прошлом году. Генеральный менеджер курорта Юити Иино объяснил, что искусственный снег может таять из-за теплой погоды, если начать его производить слишком рано.

Курорт, открытый в 1998 году, уже в следующем году начал использовать снегогенераторы. Сейчас он работает около 80 дней в год, что на 30 дней меньше, чем в наиболее успешные годы. Около 15 лет назад естественный снег позволял курорту работать до 30 дней за сезон, тогда как сейчас таких дней насчитывается от 10 до 14.

Искусственный снег не решает проблему полностью

Kotobiki Forest Park в поселке Иинан префектуры Симане также рассчитывает начать сезон лишь в третью неделю декабря — примерно на две недели позже, чем пять лет назад. Менеджер Кадзуки Фукуока отметил, что снег, выпадающий зимой, все чаще превращается в дождь из-за дневного потепления. Это затрудняет поддержание снежного покрова на склонах.

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Расходы курортов растут и из-за более дорогой электроэнергии для работы снегогенераторов. В то же время комплексы, которые до сих пор зависят от естественного снега, вынуждены сокращать период работы и рассматривать дорогостоящие инвестиции в оборудование для производства искусственного снега.

Инвестиции в сотни миллионов иен

Курорт Hiroshima Kenmin no Mori в северной части префектуры Хиросима в прошлом сезоне работал 53 дня при целевом показателе 60–70 дней. Его генеральный менеджер Наото Иори считает, что через десять лет работать без искусственного снега будет невозможно, однако установка соответствующего оборудования потребует сотен миллионов иен.

Исследование группы ученых под руководством Университета Хоккайдо, обнародованное в сентябре, пришло к выводу: если средняя глобальная температура вырастет на 4 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, только семь японских курортов смогут полноценно работать исключительно на естественном снеге. Три из них расположены на Хоккайдо, еще по одному — в префектурах Акита, Ямагата, Нагано и Гумма.

Dogoyama Kougen Ski Resort в городе Сёбара, который также работает благодаря естественному снегу, около 30 лет назад был открыт с декабря по март. В последние годы он работает только в январе и феврале. Президент курорта Минору Имада заявил, что заведение не планирует покупать снегогенераторы из-за снижения популярности зимних видов спорта и сложности окупаемости таких инвестиций.

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