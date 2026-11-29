Кувейт одобрил соглашение между государствами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, предусматривающее усиление взаимодействия в борьбе с преступностью, розыске лиц, охране границ и обмене информацией в сфере безопасности. Решение оформлено декретом-законом №139 от 2026 года, сообщает The National.

Розыск и обмен сведениями

Участники соглашения будут сотрудничать в розыске людей, разыскиваемых за нарушения законов или общественного порядка, независимо от их гражданства. Государства также должны принимать в отношении таких лиц необходимые юридические меры.

Документ предусматривает обмен именами и данными о депортированных лицах, а также о людях, которые считаются имеющими опасное криминальное прошлое. Страны должны информировать друг друга о перемещениях этих лиц.

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Сотрудничество на границах

Соглашение также касается обмена информацией о совершенных или готовящихся в одном из государств преступлениях, связанных с преступными группировками, а также о мерах по их отслеживанию и противодействию им.

Отдельно предусмотрено взаимодействие для предотвращения незаконного въезда и выезда людей, борьбы с контрабандой и незаконным пересечением границ. По запросу государства смогут предоставлять персональные данные своих граждан или резидентов, находящихся в сфере полномочий министерств внутренних дел, с учетом национального законодательства и международных обязательств.

Соглашение подписали в Эр-Рияде 13 ноября 2012 года, а в декабре того же года его одобрили на 33-м саммите Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в Бахрейне.

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