Кувейт вызвал посла Ирана Мохаммада Тутунджи и передал ему официальную ноту протеста в связи с заявлением иранского посольства об иранском гражданине, приговоренном в стране к смертной казни. Заместитель министра иностранных дел Кувейта Хамад аль-Машаан встретился с дипломатом в среду, сообщает The National.

Претензии Кувейта

Министерство иностранных дел Кувейта заявило, что комментарии иранского посольства являются вмешательством во внутренние дела государства и посягательством на его суверенитет и независимость судебной системы. В ведомстве призвали Тегеран соблюдать международное право, Устав ООН и принцип невмешательства во внутренние дела других стран.

Дипломатический спор возник после решения Уголовного суда Кувейта, который в понедельник приговорил троих мужчин к смертной казни. Им были предъявлены обвинения, включавшие шпионаж в пользу Ирана, сотрудничество с ливанской группировкой «Хезболла» и подготовку покушения на первого заместителя премьер-министра и министра внутренних дел шейха Фахада Юсефа Сауда ас-Сабаха.

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Суд также назначил восьми мужчинам по пять лет лишения свободы с принудительными работами. По данным суда, руководство группой внутри Кувейта для покушения на должностное лицо, ответственное за внутреннюю безопасность, по указанию иностранной стороны являлось враждебным актом против государства.

Позиция иранского посольства

Посольство Ирана отвергло причастность иранского гражданина к какому-либо плану покушения на должностных лиц или угрозе национальной безопасности Кувейта. В диппредставительстве заявили, что этот человек не находился в Кувейте в течение последних десяти лет, а обвинения назвали необоснованными. Смертные приговоры все еще могут быть обжалованы.

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