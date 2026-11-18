Генеральный штаб Вооруженных сил Кувейта сообщил, что рано утром в среду системы противовоздушной обороны страны реагировали на атаки беспилотников, которые военные назвали враждебными. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на заявление военных.

Заявление военных

В Генштабе отметили, что взрывы, которые могут услышать жители, могут быть следствием перехвата атак системами ПВО. Военные призвали население соблюдать инструкции по безопасности, опубликованные властями.

Происхождение беспилотников в заявлении не уточнили. Также в нем не привели информации о возможных погибших, раненых или разрушениях.

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События в регионе

Сообщение кувейтских военных появилось после того, как иранский вещатель IRIB во вторник заявил об ударах американских сил по нескольким местам на иранском острове Кешм.

Anadolu Agency отмечает, что 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, после чего Тегеран атаковал Израиль и американские военные объекты в арабских странах. По данным агентства, в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и начали переговоры, которые позднее зашли в тупик из-за разногласий относительно безопасного и свободного судоходства через Ормузский пролив.

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